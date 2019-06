Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: BMW mit Anhänger beschädigt geparkten Pkw - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Einen grauen BMW X3 mit Anhänger sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall am Samstag, 22.06.2019, in Rippolingen. Gegen 13:40 Uhr war der unbekannte Fahrer des BMW auf den Parkplatz eines Anwesens in der Todtmooser Straße gefahren. Beim Rückwärtsrangieren stieß er mit dem Anhänger gegen einen dort abgestellten Citroen. Dabei wurde an diesem ein Schaden von gut 1000 Euro verursacht. Möglicherweise hat der ältere Fahrer des BMW den Anstoß gar nicht bemerkt. Der BMW hatte ein deutsches auswärtiges Kennzeichen und einen kleinen offenen Anhänger angekoppelt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell