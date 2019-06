Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Krottelbach (ots)

Am Dienstag den 11.06.2019 gegen 18:05 Uhr verursachte ein 55-jähriger Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Krottelbach einen Verkehrsunfall. Dieser kollidierte beim Überholversuch mit einen 48-jährigen Fahrzeugführer, welcher im Begriff war auf ein Grundstück einzubiegen. Bei dem Unfall wurde der 48-jährige Fahrer leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500,-EUR. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 55-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 1,79 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutprobe bei dem Fahrer entnommen. Gegen den 55-jährigen Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, da er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

