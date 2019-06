Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Böbinger Straße in Geinsheim. Hier schlugen die unbekannten Täter zuerst ein Fester ein und gelangten so vermutlich in das Innere der Halle. Weiterhin wurden Vorkehrungen getroffen um eine der Flügeltüren aus der Verankerung zu reißen, was jedoch misslang. Was aus der Halle entwendet wurde muss noch geklärt werden. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

