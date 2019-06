Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Waldmohr (ots)

In dem Zeitraum vom 09.06.2019, 19:00 Uhr bis 11.06.2019, 08:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter versucht über den Haupteingang in ein Firmengebäude im Nickelsweiher in Waldmohr einzudringen. Es entstand ein Sachschaden in dreistelligen Eurobereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schö-nenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell