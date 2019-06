Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Breitenbach (ots)

Am gestrigen Morgen wird der Polizei bekannt, dass ein bislang unbekannter Täter versucht hat im Zeitraum vom 09.06.2019, 12:00 bis 11.06.2019, 08:00 Uhr, in ein unbewohntes Mehrfamilienhaus in der Lauterbacher Straße in Breitenbach einzubrechen. Die Täter versuchten die Hauseingangstür einzuschlagen, um in das Anwesen einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Es entstand Sachschaden in dreistelligen Eurobereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schö-nenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

