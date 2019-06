Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zigarettenautomat entwendet

Finkenbach-Gersweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Hauptstraße einen an der Hauswand befestigten Zigarettenautomaten. Der Automat wurde mit einem hydraulischen Spreizer von der Hauswand entfernt. Ein Anwohner beobachtete drei mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidete Männer, die den Automaten in einen silberfarbenen Bus einluden und dann über einen Feldweg in Richtung Waldgrehweiler flüchteten. An dem Fluchtfahrzeug seien die Kennzeichen abgeklebt gewesen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug sowie zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

