Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen, dem 05.06.2019, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Obermoschel mit seinem E-Bike die Zufahrtsstraße zum Sportplatz. Nach eigenen Angaben musste er wegen einer dreiköpfigen Fußgängergruppe, die ihre Hunde ausführten und nach seinem Klingelzeichen die Fahrbahn nur teilweise freigaben, an den äußersten linken Fahrbahnrand ausweichen, um diese passieren zu können. Aufgrund der durch Erde und Schlamm in diesem Bereich stark verschmutzten Fahrbahn, kam er schließlich zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An dem E-Bike wurde der Gepäckträger verbogen. Da der Geschädigte das Verhalten der Fußgänger für unfallursächlich hielt, bat er diese um Angabe ihrer Personalien. Die Gruppe entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen. Der Geschädigte ließ sich bei der nahegelegenen Rettungswache behandeln und informierte von dort die Polizei.

Bei der Fußgängergruppe handelte es sich um einen Mann und zwei Frauen in fortgeschrittenem Alter, mit überwiegend schwarzen Hunden. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

