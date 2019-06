Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegal Sperrmüll entsorgt

Langweiler/Lauterecken (ots)

Gleich zweimal sind der Polizei in Lauterecken am Samstag illegale Ablagerungen von Sperrmüll gemeldet worden. In Langweiler wurden ca. 3 Kubikmeter Haus- und Sperrmüll in einem Waldstück entsorgt. Im Unrat konnten persönliche Unterlagen gefunden werden. Der Verursacher muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. In Lauterecken wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Saarbrücker Straße ein Sack mit verschiedenen Textilien entsorgt. Hier konnten keine Hinweise auf den Verursacher gefunden werden. Zeugen, die Hinweise geben können melden sich bitte bei der Polizei in Lauterecken (06382 - 9110).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell