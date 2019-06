Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Glan-Münchweiler (ots)

Am 08.06.2019, in der Zeit zwischen 17.25 Uhr und 17.40 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters ordnungsgemäß abgestellter weißer Toyota Aygo am rechten Kotflügel durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Farbanhaftungen des unfallflüchtigen Fahrzeuges konnten festgestellt werden. Den verantwortlichen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

