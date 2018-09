POL-FL: Husum: Geschwindigkeitsmessung vor Kindergarten - 45 Fahrer zu schnell

Husum (ots) - Am Dienstag und Donnerstag dieser Woche führten Beamte des Polizeireviers Husum Geschwindigkeitsmessungen vor einem Kindergarten in der Hauptstraße in Simonsberg durch.

Am Dienstagmorgen wurden in der Zeit von 10:20 Uhr - 11:40 Uhr 15 Fahrzeugführer gemessen, die zu schnell fuhren. Am Donnerstagnachmittag waren in der Zeit von 12:30 - 16:15 Uhr 30 Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Aufgrund einer Umleitung wegen der Bauarbeiten auf der B 5 ist das Verkehrsaufkommen vor dem Kindergarten derzeit erhöht. Die Polizei bittet Autofahrer darum, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten und, insbesondere im Bereich des Kindergartens (30 Km/h), umsichtig zu fahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell