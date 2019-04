Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrradfahrer von Pkw frontal erfasst

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer hat sich am Samstagnachmittag kurz nach 15 Uhr ereignet. Eine 61-jährige Lenkerin eines BMW X3 befand sich zur Unfallzeit mit ihrer 16-jährigen Tochter auf der B 28 in Fahrtrichtung Bad Urach auf Höhe "Bleiche", als sie aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort erfasste sie mit ihrem BMW einen noch unbekannten Fahrradfahrer, welcher ordnungsgemäß von Bad Urach in Fahrtrichtung Metzingen fuhr. Durch den Frontalzusammenstoß erlitt der Fahrradfahrer, welcher einen Fahrradhelm trug, schwerste Verletzungen und musste in ein Klinikum verbracht werden. Die unter Schock stehenden Insassen des PKW mussten ebenso in ein Klinikum verbracht werden. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000,- Euro. Durch die Erstversorgung des Fahrradfahrers kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Verkehrspolizei ein Sachverständiger hinzugezogen.

