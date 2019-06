Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kusel (ots)

Am 07.06.2019, gegen 09.40 Uhr, missachtete ein Fahrzeugführer bei der Parkplatzsuche auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Industriegebiet Kusel eine Fußgängerin mit ihrem Einkaufswagen. Nach einem Anstoß des PKW an den Einkaufswagen fiel die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich leicht am Kopf.

