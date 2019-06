Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hochwertige Surfbretter aus Anhänger gestohlen

Bild-Infos

Download

Meisenheim (ots)

Eine Vorführung von sogenannten Paddle-Boards sollte am heutigen Freitag auf dem Glan stattfinden. Ein böses Erwachen gab es für einen Mitarbeiter einer Event-Firma als er die Plane des Anhängers öffnete. In dem Am Wehr in der Nähe des Glans abgestellten Anhängers befanden sich zwölf aufblasbare Stand-Up-Paddle-Boards (SUP). Zwei solcher Boards im Wert von 2300 EUR wurden von bislang unbekannten Tätern wohl der Nacht zum Freitag entwendet. Die Polizei Lauterecken bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, welche sich im Tatzeitraum Am Wehr in Meisenheim aufgehalten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell