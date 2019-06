Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Ein unbekannter Fahrer verursacht einen Unfall und kümmert sich nicht um den Schaden. Die Besitzerin eines blauen Opel Astra stellte ihr Fahrzeug am Donnerstag, kurz nach Mittag auf dem Schotterparkplatz am Krankenhaus ab. Gegen Abend fand sie dieses beschädigt vor. Offensichtlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht. Am Opel konnte die Polizei weiße Farbe erkennen. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

