Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Friedliches Faschingsfest

Meisenheim (ots)

Kaum Grund zum Einschreiten gab es für die Polizei am Samstag in Meisenheim. Sowohl der traditionelle Faschingsumzug als auch die Folgeveranstaltungen in der Altstadt waren sehr gut besucht. Die Narrenschar feierte bis in die Nacht friedlich zusammen. Nur ein 29 Jahre alter Mann fiel am späten Abend in der Meisenheimer Untergasse unangenehm auf. Er versetzte einem 53-jährigen Mann grundlos einen Faustschlag und wird sich nun in einem Strafverfahren dafür verantworten müssen.

