Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheit im Verkehr

Lauterecken (ots)

Ein 55 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein wird längere Zeit ohne Führerschein auskommen müssen. Er war am späten Samstagabend in Lauterecken einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille, weshalb bei dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und wird im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens der zuständigen Staatsanwaltschaft übersandt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass gerade zur Faschingszeit verstärkt mit Verkehrskontrollen zu rechnen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell