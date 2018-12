POL-F: 181210 - 1213 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: 68-Jährigen mit Hantelstange angegriffen

Frankfurt (ots) - (em) In der vergangenen Nacht von Sonntag (09. Dezember 2018) auf Montag (10. Dezember 2018) hat ein 23-Jähriger mutmaßlich einen 68-jährigen Mann mit einer Kurzhantelstange tätlich angegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Gegen 23.40 Uhr war der 68-jährige Mann mit seinem Hund im Prozessionsweg spazieren. Plötzlich griff ihn ein Unbekannter von hinten an, indem er mehrfach mit einer Kurzhantelstange auf seinen Kopf einschlug. Das Opfer rief laut um Hilfe. Glücklicherweise hörten Nachbarn die Hilfeschreie und alarmierten umgehend die Polizei. Der Tatverdächtige ergriff sodann auf seinem Fahrrad die Flucht.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zur Festnahme eines 23-jährigen Mannes. Als die Beamten ihn durchsuchten, fanden sie die Kurzhantelstange. Der mutmaßliche Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Der 68-jährige Mann wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Der Hintergrund der Tat ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche im Zusammenhang mit dem Vorfall selbst oder zu dem Tatverdächtigen Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der Telefonnummer 069-75551199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

