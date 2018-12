POL-F: 181209 - 1210 Frankfurt-Ginnheim: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) - (ka) In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte ein Auto in der Straße Am Ginnheimer Wäldchen.

Der auf der Straße geparkte Ford KA fing gegen 04.10 Uhr an zu brennen. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor die Flammen auf angrenzende Gebäude übergreifen konnten. An dem Auto entstand ein Schaden von über tausend Euro. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

