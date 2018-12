POL-F: 181209 - 1208 Frankfurt-Eckenheim: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) - (ka) Am Freitagabend wurden durch einen Wohnungsbrand in der Ronneburgstraße drei Personen verletzt.

Gegen 20.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil es in einer Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses brannte. Der Feuerwehr gelang es das Feuer zu löschen, bevor die Flammen auf benachbarte Wohnungen übergreifen konnten.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Bewohner der Wohnung im 2. OG nicht über das Treppenhaus nach draußen gelangen. Die Feuerwehr rettete die 32 und 29 Jahre alten Bewohner über die Außendrehleiter aus ihrer Wohnung. Sie mussten, genauso wie die 76-jährige Bewohnerin der Wohnung im 1.OG, mit Rauchgasintoxikationen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Wohnung der 76-Jährigen ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand in der Küche. Die Brandursache wird aktuell durch die Kriminalpolizei ermittelt.

