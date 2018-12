POL-F: 181207 - 1205 Frankfurt-BAB 661: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlägt sich

Frankfurt (ots) - (em) Heute (07.12.2018) kam es in den frühen Morgenstunden auf der A661 zwischen den Anschlussstellen Offenbach Kaiserlei und Frankfurt Ost in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Unfall zwischen zwei Pkw und einem Lkw. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Der Unfall hat sich gegen 06.30 Uhr auf der A661, welche kurz vor der Anschlussstelle Frankfurt Ost vierspurig wird (zwei Spuren in Richtung Frankfurt und zwei Spuren, welche zur Abfahrt führen), ereignet. Ein Lkw war auf der rechten Spur der Hauptfahrbahn unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Pkw auf der linken Spur der Fahrbahn in Richtung Frankfurt Ost. Während der Lkw nach rechts wechseln wollte, fuhr der Pkw im gleichen Moment nach links, so dass die beiden kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug nach links geschleudert, wobei dieses mit einem weiteren Pkw kollidierte. Das andere Auto wurde so von dem Pkw erfasst, dass es über die Fahrbahn geschleudert wurde und sich überschlug.

Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt, welche jeweils ins Krankenhaus verbracht wurden und dort ärztlich behandelt werden.

Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs sowie der Unfallursache dauern an.

Die Hauptfahrbahn der A661 in Fahrtrichtung Frankfurt wurde im Bereich der Unfallstelle bis etwa 08.30 Uhr komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr.

