POL-F: 181207 - 1203 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Brennendes Papier in Autofelgen gesteckt

Frankfurt (ots) - (ne) Aus absolut unerfindlichen Gründen hat ein 62-Jähriger gestern Abend um 22:00 Uhr in der Moselstraße bei zwei Autos brennende Papierstücke in die Felgen gestopft - es passierte nichts.

Zeugen hatten gesehen wie der 62-Jährige kleine Papierstücke anzündete und in die Felgen der Autos stopfte. Auch an den Sockel eines Geldautomaten legte er ein brennendes Papierstück. Das Papier erlosch sehr schnell wieder, es wurde nichts beschädigt. Dank der guten Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife den Mann schnell finden. Der 62-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

