POL-F: 181206 - 1200 Frankfurt-Sachsenhausen: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer schwer verletzt

Frankfurt (ots) - (em) Heute Nachmittag (06.12.2018) kam es auf der Darmstädter Landstraße, nahe der Autobahnbrücke der A3, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 14.55 Uhr waren ein Fahrradfahrer sowie ein 29-jähriger VW-Fahrer auf der Darmstädter Landstraße in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Autobahnbrücke der A3 kam es zwischen den beiden zu einer Kollision.

Der Fahrradfahrer wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht. Aktuellen Erkenntnissen zufolge hat sich der Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der 29-jährige Autofahrer sowie die drei Mitfahrer haben einen Schock erlitten.

Der konkrete Unfallhergang ist Bestandtteil der andauernden Ermittlungen.

Es wurde auf der Darmstädter Landstraße zwischen Neu-Isenburg und dem Bischofsweg eine Vollsperrung eingerichtet.

