POL-F: 181206 - 1197 Frankfurt-Westend/Ostend: Diebesbande bestiehlt Konzertbesucher - Polizei sucht Geschädigte

Frankfurt (ots) - (ne) Bei einem Musikkonzert in der Festhalle am Dienstagabend, den 4.12.2018 sind viele Fans und Besucher ihrer Handys bestohlen worden. Die Polizei konnte vier Verdächtige festnehmen und umfangreiches Diebesgut sicherstellen.

Während die aus ganz Deutschland angereisten Konzertbesucher ab 18:00 Uhr bis Mitternacht ihrer Musikband zujubelten, nutzten gerissene Diebe die Gelegenheit, mischten sich unter die Fans und erbeuteten von ihren Opfern Handys und zum Teil auch Geldbörsen. Die Opfer bekamen davon nichts mit und bemerkten erst nach dem Konzert das Fehlen ihrer Gegenstände. Daraufhin erstatteten sie in über 20 Fällen Anzeige bei der Polizei.

Die sofortigen Ermittlungen führten schließlich zu einem Hotel in der Hanauer Landstraße, wo vier verdächtige Männer eingemietet waren. Bei der Durchsuchung des Zimmers konnten die vier Tatverdächtigen im Alter von 26, 38, 39 und 43 Jahren festgenommen werden.

Insgesamt stellte die Polizei 31 Handys sicher, von denen mittlerweile 16 ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden konnten. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 18.000 Euro. Die vier wohnsitzlosen Männer kamen in die Haftzellen und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei ruft Zeugen bzw. Geschädigte auf sich zu melden. Zum einen möchte die Polizei die sichergestellten Handys ihren Besitzern zuordnen, zum anderen gehen die Ermittler davon aus, dass noch wesentlich mehr Besucher Opfer der Diebe geworden sind und bisher keine Anzeige erstattet haben. Die betreffenden Personen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-52499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

