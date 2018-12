POL-F: 181206 - 1194 Frankfurt-Sossenheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 5. Dezember 2018, gegen 23.20 Uhr, wollte ein 23-jähriger Fußgänger die Kurmainzer Straße in Höhe der Hausnummer 65 (bft-Tankstelle) überqueren. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Der 23-Jährige, der nach dem Unfall zunächst sein Bewusstsein verlor, musste in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Sossenheim.

Die Polizei bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen, dem flüchtigen Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/in geben können, sich mit dem 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11700 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell