POL-F: 181206 - 1199 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Wenn Polizisten angedealt werden

Frankfurt (ots) - (mc) In der Nacht zum Nikolaustag wurden Zivilfahnder in der Niddastraße von zwei mutmaßlichen Rauschgifthändlern angesprochen, mit dem Ziel ihnen Drogen zu verkaufen. Es folgte die Festnahme.

Gegen 02.50 Uhr in der Nacht sind die Zivilbeamten vom 4. Polizeirevier im Einsatz, als zwei hinlänglich polizeibekannte Männer auf sie zugehen, um ihr Marihuana an sie loszuwerden. Zwar wurden die Dealer ihre Drogen los, insgesamt 5 Konsumeinheiten des Rauschgifts, aber nicht im Rahmen eines Verkaufsgeschäfts, sondern durch eine Beschlagnahme mit anschließender Festnahme.

Während der 23-Jährige in Ermangelung von Haftgründen nach Hause entlassen wurde, ging sein zehn Jahre älterer Komplize in Haft, da er per Haftbefehl gesucht wurde.

