POL-F: 181210 - 1212 Frankfurt-Ostend: 39-jähriger Mann tot aufgefunden

Frankfurt (ots) - (em) Heute früh (10. Dezember 2018) wurde ein 39-jähriger Mann tot in der Robert-Blum-Straße aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Gegen 05.50 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann vor seinem Wohnhaus von einem Nachbarn leblos auf dem Gehweg aufgefunden. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei bezüglich der Todesursache dauern an. Es ist nicht auszuschließen, dass der Verstorbene Suizid begangen hat.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell