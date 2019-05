Polizeidirektion Landau

07.05.2019, 22:00 Uhr Fußgänger auf Zebrastreifen gefährdet

Landau

Ein 43-jähriger Mann überquerte den Zebrastreifen in der Waffenstraße, Ecke Badstraße und ging in Richtung Fußgängerzone. Als er sich etwa mittig auf dem Zebrastreifen befand, kam eine ca. 20-jährige Dame in einem PKW Ford mit SÜW-Kennzeichen aus Richtung Badstraße angefahren und bog nach rechts in die Waffenstraße ab. Da die Fahrzeugführerin scheinbar keine Rücksicht auf den Fußgänger nahm und dieser einen Zusammenstoß mit dem PKW befürchtete, sprang er mit einem Satz nach vorne, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stieß der Fußgänger mit seinem Fuß an den PKW. Verletzt wurde er jedoch nicht. Die junge Dame hielt nach dem Vorfall kurz an, schaute in Richtung des Fußgängers und fuhr anschließend weiter, ohne sich um das Wohlergehen des Mannes zu erkundigen.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

