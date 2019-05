Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 07.05.2019, 16:45 Uhr Seit 20 Jahren ohne Führerschein unterwegs

Landau (ots)

In der Neustadter Straße wurde ein 59-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, der zuvor einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen hatte. Bei der Kontrolle stelle sich heraus, dass der Fahrzeugführer seit 20 Jahren in Deutschland lebt und nur einen kosovarischen Führerschein besitzt. Diesen hätte er umschreiben lassen müssen, was er nicht getan hatte. Er wurde darauf hingewiesen, dass er ab sofort kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr fahren darf.

