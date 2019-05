Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Verkehrsgefährdend parkender LKW

Annweiler (ots)

Um seine Ruhepause einzuhalten, parkte am 07.05.19 gegen 15:30 Uhr ein Lastkraftwagenfahrer auf der B 10 in der Abfahrt West bei Annweiler. Hierdurch gefährdete er den fließenden Verkehr, weshalb er nach einer Kontrolle durch die Polizei umgehend zu einem legitimen Parkplatz geleitet wurde. Zudem musste der ausländische Fahrzeugführer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Euro entrichten. Nach Beendigung der vorgeschriebenen Ruhezeit konnte der 40-Tonner seine Fahrt vorsetzen.

