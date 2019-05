Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 07.05.2019, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 493 zwischen Silz und Klingenmünster, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer die L 493 von Silz in Richtung Klingenmünster. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei mit dem Pkw einer aus Richtung Klingenmünster entgegenkommenden 82-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Die Pkw-Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Staatsanwaltschaft Landau ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge an. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Wegen der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers wurde die Landstraße zwischen Silz und Klingenmünster gesperrt.

