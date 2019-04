Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchdiebstahl

Landau (ots)

Einen Schaden in Höhe von ca. 7000 Euro verursachten unbekannte Täter als sie am Osterwochenende in eine Baustelle in der Siebenpfeiffer-Allee in Landau einbrachen und hochwertige Gerätschaften entwendeten. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Dienstag, 07:30 Uhr. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

