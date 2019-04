Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr wurde ein alkoholisierter Randalierer am Friedhof in Bad Bergzabern festgenommen. Der 31-jährige befand sich zudem in einem psychisch labilen Zustand, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Er wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Der Mann dürfte für eine Sachbeschädigung an einem Pkw, einem ausgehobenen Gullydeckel sowie einer umgeworfenen Sitzbank und eines Blumenkübels verantwortlich sein. Bei Tageslicht wurde der Friedhof durch die Polizei überprüft. Hier wurden mehrere umgeworfene Grablichter festgestellt. Die Grablichter waren unbeschädigt und wurden wieder aufgestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung, einem versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe ermittelt.

