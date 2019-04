Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrolle

Waldrohrbach (ots)

Am Dienstagabend wurde in der Ortsdurchfahrt Waldrohrbach eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 20 gemessenen Fahrzeugen waren acht zu schnell unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 78 km/h. Neben den Geschwindigkeitsverstößen mussten noch 6 Verkehrsteilnehmer wegen fehlender Dokumente verwarnt werden. In einem Pkw befand sich ein Kleinkind ohne jegliche Sicherung. Der passende Kindersitz lag im Kofferraum. Auch dieser Gurtverstoß wurde geahndet.

