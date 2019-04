Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Kontrollen mit Schwerpunkt Drogen

Germersheim (ots)

Fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verstoß gegen das Waffengesetz sind das Resultat von Kontrollen im Stadtgebiet Germersheim am Dienstagnachmittag. Bei den kontrollierten Personen konnten mehrfach kleinere Mengen an Marihuana, die in mitgeführten Bauchtaschen und Rucksäcken versteckt waren, sichergestellt werden. Außerdem ergab sich bei der Kontrolle eines 43-Jährigen, dass dieser mit einem Haftbefehl gesucht wird. Er wurde in eine Justizvollzuganstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Tina Lavan

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell