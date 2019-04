Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim: Sachbeschädigungen im Bereich des Spiegelbachparks

Bellheim (ots)

Gleich mehrere Sachbeschädigungen wurden über die Osterfeiertage im Bereich des Spiegelbachparks begangen. Die bislang unbekannten Täter wüteten nicht nur an der Spiegelbachhalle, indem sie die Glasscheibe zur Eingangstür einwarfen, sondern noch an der Fortmühlhalle, bei dieser mehrere Fallrohre und der Außenputz beschädigt wurden. Weiterhin verschafften sie sich Zugang zum Schulsportplatz der Realschule Plus und beschädigten dort die Toilettenanlage. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermesheim@polizei.rlp.de entgegen.

