Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchdiebstahl

Offenbach an der Queich (ots)

Einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursachten unbekannte Täter als sie am Osterwochende in eine Bäckerei in der Hochstadter Straße in Offenbach einbrachen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag, 14:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

