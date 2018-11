POL-EN: Ennepetal - Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ennepetal (ots) - Ennepetal Am 10.11.2018, gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 28-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw Peugeot die Neustraße in Fahrtrichtung Loher Straße. In Höhe der Mittelstraße fuhr die 28-Jährige auf einen vor ihr fahrenden 22-jährigen Breckerfelder mit seinem Pkw Ford auf. Der 22-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell