POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen im Kreisverkehr

Sprockhövel (ots) - Sprockhövel Am 10.11.2018, gegen 14:05 Uhr, befuhr eine 21-jährige Wuppertalerin mit ihrem Pkw Ford in grau den Kreisverkehr an Hauptstraße/ Bahnhofstraße/ Wuppertaler Straße aus Fahrtrichtung Hauptstraße kommend. Zeitgleich beabsichtigten eine 46-jährige Sprockhövelerin mit ihrem Pkw BMW in schwarz, sowie ein dahinter fahrender 22-jähriger Wuppertaler und sein 20-jähriger Beifahrer mit einem Pkw Mazda in grau über die Wuppertaler Straße in den Kreisverkehr einzufahren. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache beschleunigte die Wuppertalerin ihr Fahrzeug und kollidierte zunächst mit dem an der Wuppertaler Straße wartenden BMW und stieß dann frontal mit dem dahinter stehenden Mazda zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 21-Jährige leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 22-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer wurden durch die Kollision ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sprockhövelerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von zirka 14000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell