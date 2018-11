POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer

Schwelm (ots) - Schwelm Am 07.11.2018, gegen 04:50 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Wuppertal mit seinem Daimler Sprinter die Barmer Straße in Fahrtrichtung Schwelmer Innenstadt. In Höhe der Göckinghofstraße beabsichtigte der 28-Jährige nach links über die Gegenfahrbahn in eine Garageneinfahrt einzufahren. Aufgrund einer Fahrbahnverengung an dieser Örtlichkeit scherte er zunächst nach rechts aus um anschließend nach links abzubiegen. Das Ausscheren deutete ein dahinter fahrender 47-jähriger Wuppertaler mit seiner Yamaha als Rechtsabbiegen und fuhr linksseitig an dem Sprinter vorbei. Zeitgleich bog der 28-Jährige nach links ab. Es kam zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell