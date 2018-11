POL-EN: Sprockhövel - Wohnungseinbruch

Sprockhövel (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 08.11.2018, 16:00h - Freitag, 09.11.2018, 15:45h, drangen unbekannte Täter durch Einschlagen der Terrassentür in ein zur Zeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße Egen. Im Haus wurden diverse Behältnisse geöffnet. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell