POL-EN: Gevelsberg - Wohnungseinbruch

Gevelsberg (ots) - Am Freitag, 09.11.2018, um 19:00h, verschafften sich drei männliche Täter, durch Aufbrechen der Wohnungstür, Zugang zu einer Wohnung in der zweiten Etage, in einem Mehrfamilienhaus, in der Schultenstraße. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Einer der Täter konnte durch einen anderen Hausbewohner identifiziert werden.

