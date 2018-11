POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person bei Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich

Schwelm (ots) - Am 10.11.2018, gegen 16.40 Uhr, befuhr eine 79-jährige Frau aus Hückeswagen mit ihrem Pkw Audi die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hattinger Straße. An der Kreuzung Hattinger Straße/ Talstraße beabsichtigte sie nach links in die Talstraße abzubiegen und fuhr in den Kreuzungbereich ein. Hier missachtete sie die Vorfahrt des entgegenkommenden Verkehrs und kollidierte mit einer 46-jährigen Schwelmerin in einem Pkw VW. Die Schwelmerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

