Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebstahl

Landau (ots)

Nur 15 Minuten ließ ein 53-jähriger Fahrradbesitzer am Donnerstag sein Mountainbike, der Marke Cube LTD-CC, unverschlossen vor einem Supermarkt in der Johannes-Kopp-Straße in Landau stehen. Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete das Fahrrad im Wert von ca. 1150 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

