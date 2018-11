POL-PDWO: Wohnungseinbruch in Eich

Worms (ots) - Am gestrigen Dienstag werfen unbekannte Täter zwischen 09:30 Uhr - 17:50 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in Eich ein. Im Anschluss wird das Fenster geöffnet und im Inneren des Einfamilienhauses nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Uhren entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Worms unter 06241 8520 entgegen.

