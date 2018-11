POL-PDWO: Mit 1,69 Promille gegen Laternenmast

Worms (ots) - Alkohol und Medikamente waren wohl mitursächlich, als ein 62-jähriger Wormser gestern, gegen 17:20 Uhr seinen PKW in Pfeddersheim gegen einen Laternenpfosten setzte. Der Mann kam aus der Niederflörsheimer Straße und wollte nach links in die Zellertalstraße einfahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes und fuhr geradeaus an einen Laternenmast. Hierbei verletzte er sich und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Da der Fahrer mit 1,69 Promille Atemalkohol und Medikamenten, die eine Teilnahme am Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen beeinflussen, gefahren war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am PKW entstand Totalschaden von ca. 7000 Euro.

