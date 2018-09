POL-PDMT: Alpenrod - Erneuter Fahrraddiebstahl

Alpenrod (ots) - Am Freitagvormittag, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr, wurde in Alpenrod erneut ein Fahrrad entwendet. Das Trekkingrad, Cyco, war zuvor an einer Hauswand in der Straße Unterste Wiese angelehnt. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

