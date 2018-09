POL-PDMT: Hardt - Westerwälder Klopfen

Hardt (ots) - Am Sonntagmorgen, 00.20 Uhr, wurden die beiden Mitteiler durch lautes Klopfen an der Haustür geweckt. Bei der Überprüfung stellten sie dann fest, dass ein junger Mann die Verglasung der Haustüre beschädigt hatte. Auf Befragen gab der stark alkoholisierte 21-jährige Täter an, dass er seine beiden Freunde gesucht und sich wohl im Haus geirrt habe.

