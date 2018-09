POL-PDMT: Montabaur - Sachbeschädigung an Fahrrad sowie möglicher Diebstahl im Abschluß

Montabaur (ots) - Kurz nach Mitternacht am 08.09.2018 beschädigten Jugendliche in der Bahnhofstraße ein schwarzes Mountain-Bike der Marke "HILLSIDE" und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von rund 300,- Euro. Das Zweirad war zu diesem Zeitpunkt an ein Verkehrsschild in Höhe einer Fahrschule angekettet. Die offensichtlich angetrunkenen Täter flüchteten anschließend; der Eigentümer des Fahrrades war nicht festzustellen. Am frühen Abend des gleichen Tages erschien vor Ort eine weitere, aus fünf Personen bestehende Gruppe und nahm das Mountainbike mit. Für die Polizei Montabaur ist nun die Frage offen, ob die Mitnahme berechtigt geschah oder ob ein Diebstahl vorliegt. Hinweise bitte an die Polizei Montabaur!!!

