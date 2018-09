POL-PDMT: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Höhr-Grenzhausen (ots) - In der Nacht zum Sonntag, 09.09.2018, wurden insgesamt 6 Gebäude in Höhr-Grenzhausen, Rheinstraße, Bereich Alexanderplatz und der anschließenden Einbahnstraße, durch Graffiti beschädigt. Besprüht wurden Schaufensterscheiben und Wände. In jedem der aufgesprühten "Werke" kam die Ziffer "562" vor. Die Reinigungskosten dürften beträchtlich sein. Hinweise bitte an die Polizei Höhr-Grenzhausen, 02624/94020

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell