POL-PDMT: Sachbeschädigung nach Kirmes in Niederelbert -Kindergarten betroffen

Niederelbert (ots) - Die Leiterin des Kindergartens in Niederelbert zeigt am Samstagmorgen eine Sachbeschädigung an. Am Gebäude sei die Scheibe scheinbar mit einer Sektflasche eingeworfen worden. Zudem wurde eine weitere Sachbeschädigung in der Hauptstraße 45 in Niederelbert angezeigt. Dort wurde eine Schaufensterscheibe mittels eines unbekannten Gegenstands eingeschlagen. Es wird ein Zusammenhang mit der örtlichen Kirmesveranstaltung vermutet. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise bitte an die Polizei Montabaur.

